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Wolfpack newsstand — Jan. 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Day plans for top in-state recruits

Raleigh News & Observer —Is it time the AP Top 25 basketball poll makes way for Wolfpack? One writer’s ballot

Raleigh News & Observer —The Triangle tide is turning, and North Carolina’s women showed a sellout crowd why

Raleigh News & Observer —North Carolina coach Courtney Banghart following win over N.C. State

GoPack.com — Pack Takes Win Streak to Atlanta For Tuesday Night Tilt with Georgia Tech

GoPack.com — #11 NC State Comes Up Short at #22 UNC

Technician — UNC pulls away from Pack women’s basketball in fourth quarter, takes round one in Chapel Hill

Technician — Pack women’s tennis puts up strong showing at Miami Spring Invite

Technician — Chapman sets school record, Sidberry and Stone take first places at VT Invitational

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