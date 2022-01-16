 The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Duke big men overpower short-handed NC State

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after Duke loss

The Wolfpack Central — Video: Duke coach Mike Krzyzewski after NC State win

The Wolfpack Central — Box score: Duke 88, NC State 73

The Wolfpack Central — Junior DL Keith Sampson has NC State in top five

Raleigh News & Observer —Inside NC’s poorest community lies its richest basketball where nightmares fight dreams

Raleigh News & Observer —Too big, too strong: NC State can’t handle Duke’s power inside, but not many can

Raleigh News & Observer —What to expect when No. 4 N.C. State hosts No. 16 Duke in a women’s basketball battle

Raleigh News & Observer —Led by Mark Williams, Duke beats up on NC State as Blue Devils roll to 88-73 win

Fayetteville Observer — Mark Williams leads Duke in rout over N.C. State

GoPack.com — Pack Falls to Eighth-Ranked Duke

GoPack.com — #4 Pack Returns Home for Ranked Matchup with #16 Duke

GoPack.com — Wolfpack Remains Undefeated After Sweeping Duke

GoPack.com — Gymnastics Opens Season with 195.125 in Rutgers Quad Meet Win

GoPack.com — Wolfpack to Begin Season with Home Doubleheader

Technician — Wolfpack swim and dive dominates Duke

Technician — Pack gymnastics opens season with quad-meet win

Technician — Men’s basketball battles, falls short in last clash with Coach K’s Blue Devils

Technician — Wolfpack track and field sets records at Virginia Tech Invitational

Tweets of the day

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