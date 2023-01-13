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Wolfpack newsstand — Jan. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: Class of 2026 guard Cole Cloer shows potential

The Wolfpack Central — Bradley 'BJ' Brown eager for recruiting process to take off

The Wolfpack Central — Sophomore RB Tyrek Samuel aiming to create buzz

Raleigh News & Observer —Latson has 31, Florida State women beat No. 11 N.C. State

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s big man with a soft touch quickly becoming Wolfpack fan favorite

GoPack.com — No. 19 NC State opens season with home double header

GoPack.com — NC State indoor team travels to Virginia Tech Invitational

Technician — NC State women’s basketball suffers tough loss against FSU

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