The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb21lIE5DIFN0YXRlIGhpc3RvcnkgYXQgSGlnaCBQb2ludCAoTi5D
LikgQW5kcmV3cywgdGhlIHNpZ2h0IG9mIHRvbmlnaHTigJlzIHJvYWQgc2hv
dzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2w0eGFpWW4wWUoiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9sNHhhaVluMFlKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNr
Q2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYxMzcwMzcwMTc0Njgz
OTU1ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDEzLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBvZmZlcnMgQ29ybmVsaXVzIChOLkMuKSBIb3VnaCBm
cmVzaG1hbiBzdGFuZG91dCBjb3JuZXJiYWNrIFNhbWFyaSBNYXR0aGV3czog
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1puRjVjaUNOSUciPmh0dHBzOi8vdC5j
by9abkY1Y2lDTklHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJh
bCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYxMzkxODI0MjM2MzM5NjEwMD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDEzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBnb2VzIHRvIHNlZSBqdW5pb3IgNC1zdGFyIHdpZGUg
cmVjZWl2ZXIgSm9uYXRoYW4gUGF5bG9yOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vM0V3SlVaTkc2USI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzNFd0pVWk5HNlE8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNjEzOTEwMDQxNTU5Njk1MzYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkphbnVhcnkgMTMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSYjMzk7dmUgcmVsZWFzZWQgb3VyIGRlZmVuc2l2ZSBwbGF5ZXIg
c2VsZWN0aW9ucyBmb3IgdGhlIDIwMjIgYWxsLXN0YXRlIHRlYW0uIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IU09UP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSFNPVDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0dXODdXMHZxcUkiPmh0dHBzOi8vdC5jby9HVzg3VzB2
cXFJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEhpZ2hTY2hvb2xPVCAoQEhpZ2hTY2hvb2xP
VCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IaWdoU2Nob29sT1Qv
c3RhdHVzLzE2MTM4ODMwNTgwOTE5NjY0NjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+SmFudWFyeSAxMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGFyIGRpc3RhbmNlIHJ1bm5lciBBbWFyaXMgVHl5bmlzbWFhIGFu
bm91bmNlcyBzaGUmIzM5O3MgZ29pbmcgZnJvbSBBbGFiYW1hIHRvIE5DIFN0
YXRlOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9INWh1d1laU3lOIj5odHRwczov
L3QuY28vSDVodXdZWlN5TjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0Nl
bnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MTM2NDc4Njc0NDQ0Mzcw
MDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxMiwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0trblRHc3dseVMiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9La25UR3N3bHlTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYxMzU5MTgxMjMw
ODExMTM2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDEyLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Videos of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1laR0VIMURQVjFJP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL014V2dIVVpUYU1jP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE