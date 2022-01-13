 The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday.
News More News
{{ timeAgo('2022-01-13 08:59:01 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Jan. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State dominates Louisville down stretch

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after big win at Louisville

The Wolfpack Central — Video: Jericole Hellems, Terquavion Smith after UL win

The Wolfpack Central — Box score: NC State 79, Louisville 63

Raleigh News & Observer —NC State’s 3-point shooting proves too much for Louisville as Pack grabs ACC road win

Fayetteville Observer — Why UNC basketball, others are pursuing this N.C. point guard recruit

Fayetteville Observer — How N.C. State coach Kevin Keatts' son is thriving as a 'floor general'

GoPack.com — Pack Throttles Louisville, 79-63

GoPack.com — #4 NC State Continues Road Stretch at Virginia Thursday Night

Technician — NFL Pack Pros: A regular season defined by peaks and valleys

Technician — Wrestling Takeaways: Ed Scott on a hot streak, huge VT dual looms

Technician — Wolfpack men’s basketball completes revenge tour against Cardinals on the road

Tweets of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}