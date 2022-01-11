 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Figuring out how to win close games key for Pack

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 18 in the NFL

The Wolfpack Central — Darryl Jones excited about winning opportunities at NC State

Raleigh News & Observer —As losses pile up, NC State coach Kevin Keatts has faith in his team’s fight

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Wes Durham on NC State and UNC football, ACC hoops this season, more

Raleigh News & Observer —Three new teams in the “All-NC” rankings; Mr./Ms. Basketball Watchlists announced

GoPack.com — Elissa Cunane Named National Player of the Week by ESPN.com

GoPack.com — Men’s Tennis Announces 2022 Dual Match Schedule

Technician — NBA Pack Pros: Young players breaking out, earning roles

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