Wolfpack newsstand — Jan. 10
The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday morning.
Headlines
The Wolfpack Central — Junior Kyron Jones brings versatility to table
GoPack.com — #5 NC State Secures 76-64 Road Win at Miami
GoPack.com — #5 @PackWrestle Scores 32-9 Road Win at #19 Princeton
Technician — No. 5 NC State wrestling dominates No. 19 Princeton to end nonconference duals
Technician — Pack women’s basketball beats Miami in closest conference game so far
Technician — COMMENTARY: Look for silver linings in men’s basketball’s season
Tweets of the day
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