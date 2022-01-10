 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday morning.
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Wolfpack newsstand — Jan. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Kyron Jones brings versatility to table

GoPack.com — #5 NC State Secures 76-64 Road Win at Miami

GoPack.com — #5 @PackWrestle Scores 32-9 Road Win at #19 Princeton

Technician — No. 5 NC State wrestling dominates No. 19 Princeton to end nonconference duals

Technician — Pack women’s basketball beats Miami in closest conference game so far

Technician — COMMENTARY: Look for silver linings in men’s basketball’s season

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