 The various news items and Tweets concerning NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets concerning NC State Wolfpack athletics on Saturday.

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