Wolfpack newsstand — Jan. 1
The various news items and Tweets concerning NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 16 in the NFL
The Wolfpack Central — The Run Down
The Wolfpack Central — Gritty 2023 guard Trey Green becomes 'more of a facilitator'
Tweets of the day
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