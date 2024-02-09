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Wolfpack newsstand — Feb. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Fast junior WR Malik Clark looking into NC State

The Wolfpack Central — Junior athlete Zah Jackson aims to see NC State again

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball falls to Virginia Tech. 3 takeaways from the Wolfpack’s loss

Raleigh News & Observer —ACC men’s basketball tournament to stay in North Carolina for next five years. Here’s where

Raleigh News & Observer —Photos: Third-ranked N.C. State women’s basketball falls to No. 16 Virginia Tech 72-61

Charlotte Observer — Here are 11 players in Super Bowl LVIII with ties to NC, SC and the Carolina Panthers

GoPack.com — #3 NC State Suffers First Home Loss of Season to #16 Hokies

GoPack.com — Wolfpack to Host Cavaliers Friday Night for Military Appreciation Dual

GoPack.com — No. 7 Wolfpack Opens National Team Indoors Against No. 21 Washington

Technician — No. 3 women’s basketball falls 72-61 to No. 16 Virginia Tech in grueling matchup

Technician — Transfer quarterback Grayson McCall set to lead NC State football to new heights

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