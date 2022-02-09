 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Wake Forest

The Wolfpack Central — NC State signee Shawn Phillips gets big bump in rankings

The Wolfpack Central — NC State remains high on junior Zack Myers' list

The Wolfpack Central — ACC Spotlight: Grading the 2022 class

The Wolfpack Central — Update with junior WR Christian Hamilton

Raleigh News & Observer — Top NC high school girls basketball prospect touts teamwork above self for Millbrook

Fayetteville Observer — Fayetteville football icon, one of the winningest coaches in NC Bob Paroli dies at 90

GoPack.com — Pack Hosts Wake Forest Wednesday Night

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 90 - Pitt Preview & Tyrie Houghton

GoPack.com — Cunane Named to Naismith Trophy Women’s Midseason Watch List

Technician — Wrestling takeaways: Bullard back on track, toughest conference stretch incoming

Technician — Pack Pro and big-play machine: Germaine Pratt gearing up for Super Bowl

Technician — Kylee Alons wraps up stellar four years as key figure on Wolfpack women’s swim team

Technician — Wolfpack women’s golf finishes 10th of 18 teams at first spring tournament

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