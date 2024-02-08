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Wolfpack newsstand — Feb. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State's margin for error shrinks with Pittsburgh loss

The Wolfpack Central — Video: Missed FTs were difference in NC State's loss to PItt

The Wolfpack Central — Video: Pittsburgh coach Jeff Capel praises team's stingy defense

The Wolfpack Central — Junior athlete Jakarrion Kenan seeing recruitment take off

Raleigh News & Observer —NC State football coach Dave Doeren on NIL, the NCAA, and the Wolfpack’s 2024 season

Charlotte Observer — NC State basketball rallies late, falls to Pitt. 3 takeaways from the Pack’s home loss

Charlotte Observer — NC State basketball was a miracle short against Pitt. Wolfpack is going to need a few now

Charlotte Observer — Julius Peppers, Torry Holt and Thursday’s big Pro Football Hall of Fame question

Charlotte Observer — Burns, Wolfpack have little to say after loss to Pitt. Now, about those free throws...

GoPack.com — Late Efforts Fall Short Against Pitt

GoPack.com — #3 Pack Hosts Third Straight Ranked Opponent, #16 VT, Thursday Night

GoPack.com — Softball Set to Open Season at Leadoff Classic

Technician — NC State drops final game of homestand to Pittsburgh in 67-64 loss

Technician — A way-too-early breakdown of NC State football’s 2024 conference schedule

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