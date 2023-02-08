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Wolfpack newsstand — Feb. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Virginia punishes NC State in the paint

The Wolfpack Central — Box score: No. 8 Virginia 63, No. 22 NC State 50

The Wolfpack Central — Scouting Virginia

The Wolfpack Central — ACC Spotlight: Breaking down the 2023 class

Raleigh News & Observer —No. 8 Virginia frustrates No. 22 NC State in taking 63-50 ACC basketball victory

Raleigh News & Observer —NHL Stadium Series outdoor hockey game to score Raleigh millions in visitor spending

GoPack.com — Virginia Controls Pace; Knocks off Pack 63-50

GoPack.com — Limited 2023 Baseball Standing Room Only Season Tickets Available

GoPack.com — Nolan, Tuohy, and Edwards Named January Heart of the Pack Winners

Technician — NC State women’s golf starts spring slate strong, records season-high fifth place finish

Technician — No. 22 NC State men’s basketball shrivels under the lights, falls 63-50 at No. 8 UVA

Technician — COLUMN: Non-revenue sports deserve more hype

Technician — COLUMN: Wrestling is now a must-attend sport for all Wolfpack fans

Technician — The Shnaider effect, stellar weekend help Wolfpack women’s tennis make a statement

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