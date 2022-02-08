 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Update with junior WR Christian Hamilton

The Wolfpack Central — No. 5 NC State women roll past No. 11 Georgia Tech

The Wolfpack Central — Junior linebacker Ben Cutter plays with an edge

The Wolfpack Central — Sophomore Channing Goodwin has strong football roots

The Wolfpack Central — Junior Johnathan Cline brings versatility to OL

The Wolfpack Central — Sophomore Cayden Jones dubbed 'The Freak'

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball beats Georgia Tech, raises $324,087 for Kay Yow Cancer Fund

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s big problem and what Keatts wants to see from his young forwards

Raleigh News & Observer —NC State defeats Georgia Tech in 2022 Play4Kay game

Charlotte Observer — NC State beat writer Jonas Pope IV talks win over Georgia Tech

GoPack.com — Pack Wraps up Weather-Shortened Day at UCF Challenge

GoPack.com — #5 Wolfpack Beats #11 Georgia Tech in 2022 Play4Kay Game

GoPack.com — Diamond Johnson Featured on Top 10 List for Lieberman Award

Technician — Report card: Pack women’s basketball earns high marks nearing postseason play

Technician — Stifling defense leads No. 5 Pack women’s basketball to rout of Georgia Tech in Play4Kay game

Tweets of the day

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