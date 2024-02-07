The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2h3aWxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AY29hY2h3aWxlczwvYT4gaSBhbSBibGVzc2VkIHRvIHJlY2Vp
dmUgbXkgMm5kIEQxIG9mZmVyIGZyb20gTmMgc3RhdGUuIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9NUVFUbVdGZTdLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTVFRVG1X
RmU3SzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcmFzaGF3biBSdWZmaW4gKEBUcmFzaGF3
blJ1ZmZpbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmFzaGF3
blJ1ZmZpbi9zdGF0dXMvMTc1NTA1OTk0MjMwODg1NTk1NT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MYXN0IERhbmNlIDUyISBMZXTigJlzIHRvdWNoIHNvbWXwn5Kw8J+S
sCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNFlScGdyMVJ4eSI+aHR0cHM6Ly90
LmNvLzRZUnBncjFSeHk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2lsbCBXaWxzb24gKEBX
aWxsV2lsc29uX18pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2ls
bFdpbHNvbl9fL3N0YXR1cy8xNzU0OTg5NDQyMzYyNzUzMzIxP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby81NkpDTkI0WExXIj5o
dHRwczovL3QuY28vNTZKQ05CNFhMVzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3NTUwMTY1NDM2
NDgyOTcxNjc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgNiwgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09senNBZU1aMzciPmh0
dHBzOi8vdC5jby9PbHpzQWVNWjM3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTc1NDk0NjE3Njg4
MzgyMzA1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA2LCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SYWxlaWdoIEJyb3VnaHRvbiBhbmQgZnJlc2htYW4gSm9yZGFuIFBh
Z2UgYXQgUmFsZWlnaCBDYXJkaW5hbCBHaWJib25zIGFuZCBzb3BoIEFpZGVu
IFNtYWxsczogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NTTmFFQlVIcFoiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9jU05hRUJVSHBaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdv
bGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTc1NTAxMTg4
OTM4ODUyMzU3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA2LCAy
MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE