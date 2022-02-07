 TheWolfpackCentral - Wolfpack newsstand — Feb. 7
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Wolfpack newsstand — Feb. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore Paul McNeil has sophisticated offensive skills

The Wolfpack Central — Sophomore Cayden Jones dubbed 'The Freak'

GoPack.com — #3 NC State and #12 Georgia Tech Will Play4Kay Monday Night

GoPack.com — Pack Tied for Fifth After Day One of UCF Challenge

GoPack.com — #24 Wolfpack Sweeps #25 UCF, 4-0

Technician — Pack women’s tennis dominates doubleheader, remains perfect at 8-0

Technician — Wolfpack gymnastics comes third in quad meet

Technician — NC State men’s tennis picks up ranked win against No. 25 UCF

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