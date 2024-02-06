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Wolfpack newsstand — Feb. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

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Charlotte Observer — No. 3 NC State beats No. 15 Louisville on Play4Kay night. Three takeaways from the win

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