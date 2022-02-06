Wolfpack newsstand — Feb. 6

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
b2ttNXU0MmlRbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29rbTV1NDJpUW08L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNDkwMDgyMTEwNDQ2NzA2Njk1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkZlYnJ1YXJ5IDUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KZXNzaWNhIEhhYXMgam9pbmVkIHVzIHRvZGF5IGFuZCBkZW1vbnN0
cmF0ZWQgaGVyIHNwZWVkIHBhaW50aW5nITxicj48YnI+SGFsZnRpbWUgZW50
ZXJ0YWlubWVudCBwcmVzZW50ZWQgYnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9SZXhIZWFsdGhjYXJlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBS
ZXhIZWFsdGhjYXJlPC9hPiAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9Hb1BhY2s/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNHb1BhY2s8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Ub3VC
amlxZXVRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVG91QmppcWV1UTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBXb2xmcGFjayBTcG9ydHMgUHJvcGVydGllcyAoQFBhY2tQcm9tb3Mp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja1Byb21vcy9zdGF0
dXMvMTQ5MDA3MTU3MTcyMTA2ODU0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5G
ZWJydWFyeSA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWcgbWFuIGhhcyBiZWVuIGNvbnNpc3RlbnQgdGhpcyBzZWFzb24u
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzhzdllPNU9WTnYiPmh0dHBzOi8vdC5j
by84c3ZZTzVPVk52PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJh
bCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTQ5MDA1Nzg5MDY3MzE0MzgxMj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HYW1lIGJhbGxzIGRlbGl2ZXJlZDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL3U3UmJCQnFwb00iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS91N1JiQkJxcG9NPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFs
cy9zdGF0dXMvMTQ5MDA1MjA4NzA3NzU2MDMyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5GZWJydWFyeSA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Xb3J0aCB0aGUgd2F0Y2ggaWYgeW91IHdhbnQgdG8gc2VlIHdoYXQg
Z29lcyBvbiBkdXJpbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL21hdGNoP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jbWF0Y2g8L2E+IGRheS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21tRlFm
NEhONTgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9tbUZRZjRITjU4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IPCfkLrwn5S04pqr77iPUGF0IFBvcG9saXppbyAoQHBhdF9wb3BvbGl6aW8p
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF0X3BvcG9saXppby9z
dGF0dXMvMTQ5MDEyNDcyNTQxMDAxNzI4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5GZWJydWFyeSA2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFua3MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNr
Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwv
YT4gZm9yIGhhdmluZyBtZSBmb3IgSnVuaW9yIERheSBsYXN0IHdlZWtlbmQu
IENhbiYjMzk7dCB3YWl0IHRvIGdldCBiYWNrIHNvb24uIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hRX19fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBDb2FjaFFfX188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hHb2ViYmVsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdv
ZWJiZWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RhdGVD
b2FjaEQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0YXRlQ29hY2hEPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hhZWxDbGFya1BQP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaWNoYWVsQ2xhcmtQUDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOQ1N0YXRlUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tJbnNpZGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBQYWNrSW5zaWRlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09j
c2hISmdVcFQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9PY3NoSEpnVXBUPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEd1cyBSaXRjaGV5IChAUml0Y2hleUd1cykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXRjaGV5R3VzL3N0YXR1cy8xNDkwMTU5Nzgx
NjUwMzA1MDI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDYsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Videos of the day