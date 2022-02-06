 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Notre Dame withstood NC State's rally for win

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after Notre Dame loss

The Wolfpack Central — Video: NC State wing Casey Morsell after Notre Dame loss

The Wolfpack Central — Box score: Notre Dame 69, NC State 57

Raleigh News & Observer —Irish stymies Wolfpack comeback in the second half as Notre Dame downs NC State, 69-57

GoPack.com — Notre Dame Pulls Away in Second Half to Defeat Pack

GoPack.com — Johnson Named to Late Season Watch List for Dawn Staley Award

GoPack.com — Wolfpack Women's Golf Opens Spring Campaign at UCF Challenge

Technician — Pack track & field grabs six podium finishes at Camel City Invitational

Technician — Wolfpack men’s basketball quashed by Fighting Irish

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