 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Notre Dame

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer —Canes take it outside, will host NHL outdoor game at NC State’s Carter-Finley Stadium

Charlotte Observer — Friday’s Boys Rewind: Chambers stops North Meck in OT. ‘People got their money’s worth’

GoPack.com — Pack Hosts Notre Dame Saturday at PNC Arena

GoPack.com — #4 @PackWrestle Wins 9 of 10 Bouts in 32-2 Win over Virginia

GoPack.com — Carter-Finley Stadium to Host NHL Stadium Series Games

GoPack.com — #6 Wolfpack Improves to 6-0 on Year with Win at #21 Tennessee

GoPack.com — Wolfpack Set for Quad Meet at Pittsburgh

Technician — NC State wrestling crushes Virginia 32-2 in ACC home-opener

Technician — Pack men’s tennis suffers narrow 4-3 defeat to No. 7 Georgia

Technician — NC State’s Carter-Finley Stadium to host Canes Stadium Series game in 2023

Technician — Wolfpack women’s tennis takes down Tennessee, maintains perfect season

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