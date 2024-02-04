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Wolfpack newsstand — Feb. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State finding rhythm through trust

The Wolfpack Central — Video: NC State starting to find winning formula

Raleigh News & Observer —Photos: N.C. State men’s basketball wins 82-76 over Georgia Tech

Raleigh News & Observer —NC State basketball beats Georgia Tech at home. 3 takeaways from the Wolfpack’s win

Charlotte Observer — Why N.C. State’s 82-76 victory over Georgia Tech has the feel of a complete team win

GoPack.com — Pack Stings Yellow Jackets, 82-76

Technician — NC State swimming and diving dominates Seahawks on senior night

Technician — NC State track and field competes in Doc Hale Invitational

Technician — Horne and Taylor help NC State men’s basketball hold off Georgia Tech in 82-76 win

Technician — No. 7 NC State women’s tennis earns first ranked win, downs No. 19 Tennessee 4-3

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