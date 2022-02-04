 The various news and Tweets about NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets about NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — No. 3 NC State bounces back to top Florida State, 68-48

The Wolfpack Central — Junior Rohan Davy intrigued with NC State's defense

The Wolfpack Central — Scouting videos: Jordan Vick continues to improve

The Wolfpack Central — Jarin Stevenson understands importance of adjusting

Raleigh News & Observer —NC athletes are leaving home for pop-up schools that focus on basketball over academics

Charlotte Observer — Once a pioneer for HS transfers, Jeff McInnis says ‘It’s just a different time now’

Charlotte Observer — Mikey Williams may be the best basketball recruit in NC but UNC, Duke won’t bite. Why?

Charlotte Observer — Which North Carolina basketball players transferred to academies? View interactive map

GoPack.com — #3 Wolfpack Beats Florida State in Moore’s 100th ACC Win

GoPack.com — Finally … #4 @PackWrestles Returns to Reynolds Coliseum

GoPack.com — #Pack9 Picked To Finish Second In Atlantic Division Of ACC Baseball Preseason Coaches Poll

GoPack.com — #24 Men’s Tennis to Host #7 Georgia, #25 UCF in Weekend Matches

GoPack.com — Wolfpack Set for Quad Meet at Pittsburgh

Technician — Perez dishes eight dimes, No. 3 Pack women’s basketball hits 11 treys in rout of Florida State

Technician — Rifle’s Addy Burrow shooting past boundaries at NC State

Tweets of the day

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