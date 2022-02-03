 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
News More News
{{ timeAgo('2022-02-03 10:21:15 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Feb. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Jarin Stevenson understands importance of adjusting

The Wolfpack Central — Syracuse shoots lights out in second half in 89-82 win

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after Syracuse loss

The Wolfpack Central — Video: Syracuse coach Jim Boeheim after Orange win

The Wolfpack Central — Video: Jaylon Gibson, Dereon Seabron after Syracuse loss

The Wolfpack Central — Box score: Syracuse 89, NC State 82

The Wolfpack Central — Sophomore Jordan Vick puts on show

The Wolfpack Central — Former NC State soccer great Linda Hamilton to HOF

Raleigh News & Observer —No F for effort in loss: NC State bounces back and Kevin Keatts is ‘(expletive) proud’

Raleigh News & Observer —N.C. State basketball makes season-high 16 3-pointers in 89-82 loss to Syracuse

Raleigh News & Observer —Photo Gallery: NC State vs. Syracuse in ACC basketball action

Greensboro News-Record — ACC men's basketball tournament chronicled in 10-part ESPN series on ACC Network

Greensboro News-Record — David Teel: Navigating the unexpected defines Jim Phillips' first year as ACC commissioner

Fayetteville Observer — Only a freshman, this NC recruit is hearing from the best in college football

GoPack.com — #3 NC State Returns Home to Host Florida State

GoPack.com — Finally … #4 @PackWrestles Returns to Reynolds Coliseum

GoPack.com — Pack Falls to Red-Hot Syracuse, 89-82

GoPack.com — Sam Highfill Picks Up Fourth Preseason All-America Honor From NCBWA

Technician — Wolfpack men’s basketball has great offensive showing, still falls flat in loss to Syracuse

Tweets of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}