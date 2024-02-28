The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QN3dFdDY3VG1zIj5o
dHRwczovL3QuY28vUDd3RXQ2N1RtczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3NjI4ODg2MjY3
NjM5MjM2NTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjgsIDIw
MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gSm9yZGFuIExvd2VyeSBhbmQgVHls
ZXIgQmFpbGV5IG9uIGJlaW5nIHNlbGVjdGVkIGZvciB0aGUgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVncmluZHNlc3Npb24/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QHRoZWdyaW5kc2Vzc2lvbjwvYT4gQWxsLVN0YXIgZ2Ft
ZSBpbiBDaGljYWdvLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUk9FYWFua2hq
NyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1JPRWFhbmtoajc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
V2luc3RvbiBTYWxlbSBDaHJpc3RpYW4gTWVuJiMzOTtzIEJhc2tldGJhbGwg
KEB3c2NocmlzdGlhbl9tYmIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vd3NjaHJpc3RpYW5fbWJiL3N0YXR1cy8xNzYyNjU4MzM2NjAyNzcxNzM4
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI4LCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9TdXByZW1lRHJlOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3VwcmVt
ZURyZTg8L2E+IG9uIGpvaW5pbmcgdGhlIDFrIHBvaW50cyBjbHViIGFzIGEg
c29waG9tb3JlISEgRHJlIGFscmVhZHkgaGFzIDUwMCsgcmVib3VuZHMhISA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUVQ2Q09ITnNaZyI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL1FUNkNPSE5zWmc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29hY2ggUm9zcyAoQFJh
bXNCYmFsbGhvb3BzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jh
bXNCYmFsbGhvb3BzL3N0YXR1cy8xNzYyNjU4ODEwNDA4MTMzMDQyP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GbG9yaWRhIFN0YXRlIHRvcHMgTkMgU3RhdGUgOTAtODM6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xclo0T2NXT29CIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
cXJaNE9jV09vQjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwg
KEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3NjI2OTMxMTY3NzQwMDY4MzQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Pc25QZ0ZqelFwIj5o
dHRwczovL3QuY28vT3NuUGdGanpRcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3NjI1OTk2Mjg5
MDQ0ODkzMDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjcsIDIw
MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SRGtzamxob3BuIj5o
dHRwczovL3QuY28vUkRrc2psaG9wbjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3NjI1OTgyMzI5
NDM3MTA0ODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjcsIDIw
MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE