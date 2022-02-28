 The various news and NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Spring wide receivers preview

The Wolfpack Central — No. 3 NC State wins ACC regular season title

The Wolfpack Central — Spring tight ends preview

The Wolfpack Central — Spring running backs preview

Raleigh News & Observer —NC State football starts spring practice this week. Here are four things to watch for

Raleigh News & Observer —ACC women’s basketball tournament: Here’s when and who NC State, Duke and UNC play

GoPack.com — #3 Wolfpack Outlasts #23 Hokies 68-66 to Close Out Regular Season

GoPack.com — NC State Slides Past Central Connecticut State

GoPack.com — Pack Blanks Boston College

GoPack.com — Wolfpack Posts Tri-Meet Wins Over George Washington, Temple

Technician — No. 16 Pack men’s tennis sweeps Boston College for first ACC win

Technician — Pack gymnastics wins tri meet in DC, bests Temple and George Washington

Technician — Pack softball closes out NC State Invitational with 7-6 win

Technician — Wolfpack women’s basketball crowned outright ACC champs with win over VT

Technician — NC State Athletics’ week in review: Feb. 20-27

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