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Wolfpack newsstand — Feb. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Junior DE Bernard Carter aiming to visit NC State

The Wolfpack Central — Auburn OLB transfer Cam Riley picks NC State

The Wolfpack Central — NC State junior PF Mohamed Diarra providing spark

Charlotte Observer —Wake Forest court-storming kindles memories of Wolfpack fan knocked from his wheelchair

Charlotte Observer —It’s time to do what it takes to fix court-storms — because the alternative is worse

Charlotte Observer —NC State football picks up another former Auburn player in the transfer portal

GoPack.com — Amelia Rajecki Named to ITA-Indoors All-Tournament Team

GoPack.com — Three Wolfpack Members Earn Postgraduate Scholarship Recognition from ACC

GoPack.com — Pack Visits Tallahassee for Tussle with Florida State

Technician — NC State athletics’ week in review: Feb. 21-26

Technician — NC State gymnastics closes out stellar ACC season with win over Pitt

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