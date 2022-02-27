 The various news and NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Spring running backs preview

The Wolfpack Central — UNC's Armando Bacot overpowers NC State

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after UNC loss

The Wolfpack Central — Video: UNC coach Hubert Davis after NC State win

The Wolfpack Central — Video: NC State's Dereon Seabron, Cam Hayes after UNC loss

The Wolfpack Central — Box score: North Carolina 84, NC State 74

The Wolfpack Central — Don't count out NSCU 'overachiever' OT Ikem Ekwonu at No. 1

Raleigh News & Observer —NC State’s dismal season reaches home conclusion. Where does Wolfpack go from here?

Raleigh News & Observer —UNC basketball completes sweep of NC State. Puff Johnson scores career high for Heels

Raleigh News & Observer —Manny Bates takes part in NC State basketball Senior Day ceremony ahead of UNC game

Raleigh News & Observer —Concord Academy is NCISAA state champion again, after thrilling overtime win

Charlotte Observer — No. 3 North Meck runs past Mount Tabor, sets up regional semifinal with Myers Park

Charlotte Observer — West Charlotte slams the door on North Iredell, heads to Elite 8 after a big win

Charlotte Observer — Carmel Christian upsets nationally ranked Greensboro Day, earns NCISAA 4A state title

Greensboro News-Record — Charlotte Chambers eliminates Grimsley

Fayetteville Observer — Puff of energy: UNC reserve steps up with career day in win over NC State

Fayetteville Observer — UNC big man Armando Bacot rebounding at historic rate as opponents gang up

GoPack.com — #3 NC State Set for Regular-Season Finale at #23 Virginia Tech

GoPack.com — Softball Adjusts Final Day of NC State Invitational

GoPack.com — #Pack9 Improves To 8-0 With Doubleheader Sweep Over Quinnipiac

GoPack.com — NC State Concludes ACCs with Podium Finishes, All-ACC Honors

GoPack.com — UNC Takes Down Pack

Technician — Wolfpack baseball bashes Bobcats with comeback win, crushing blowout

Technician — NC State softball takes one of two in Saturday doubleheader

Technician — Pack men’s basketball rolled by Rams, drops home finale to UNC

Technician — Wolfpack women’s track and field comes fourth at ACC Indoor Championships

Technician — NC State rifle wraps up GARC, finishes seventh

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