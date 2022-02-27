Wolfpack newsstand — Feb. 27

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
The Wolfpack Central — Spring running backs preview
The Wolfpack Central — UNC's Armando Bacot overpowers NC State
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after UNC loss
The Wolfpack Central — Video: UNC coach Hubert Davis after NC State win
The Wolfpack Central — Video: NC State's Dereon Seabron, Cam Hayes after UNC loss
The Wolfpack Central — Box score: North Carolina 84, NC State 74
The Wolfpack Central — Don't count out NSCU 'overachiever' OT Ikem Ekwonu at No. 1
Raleigh News & Observer —NC State’s dismal season reaches home conclusion. Where does Wolfpack go from here?
Raleigh News & Observer —UNC basketball completes sweep of NC State. Puff Johnson scores career high for Heels
Raleigh News & Observer —Manny Bates takes part in NC State basketball Senior Day ceremony ahead of UNC game
Raleigh News & Observer —Concord Academy is NCISAA state champion again, after thrilling overtime win
Charlotte Observer — No. 3 North Meck runs past Mount Tabor, sets up regional semifinal with Myers Park
Charlotte Observer — West Charlotte slams the door on North Iredell, heads to Elite 8 after a big win
Charlotte Observer — Carmel Christian upsets nationally ranked Greensboro Day, earns NCISAA 4A state title
Greensboro News-Record — Charlotte Chambers eliminates Grimsley
Fayetteville Observer — Puff of energy: UNC reserve steps up with career day in win over NC State
Fayetteville Observer — UNC big man Armando Bacot rebounding at historic rate as opponents gang up
GoPack.com — #3 NC State Set for Regular-Season Finale at #23 Virginia Tech
GoPack.com — Softball Adjusts Final Day of NC State Invitational
GoPack.com — #Pack9 Improves To 8-0 With Doubleheader Sweep Over Quinnipiac
GoPack.com — NC State Concludes ACCs with Podium Finishes, All-ACC Honors
GoPack.com — UNC Takes Down Pack
Technician — Wolfpack baseball bashes Bobcats with comeback win, crushing blowout
Technician — NC State softball takes one of two in Saturday doubleheader
Technician — Pack men’s basketball rolled by Rams, drops home finale to UNC
Technician — Wolfpack women’s track and field comes fourth at ACC Indoor Championships
Technician — NC State rifle wraps up GARC, finishes seventh
Tweets of the day
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