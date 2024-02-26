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Wolfpack newsstand — Feb. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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Raleigh News & Observer —It’s tournament time. Here are Tuesday’s NCHSAA high school basketball pairings

GoPack.com — Seven-Run Fifth Inning Powers #13 Wolfpack to Series-Clinching Win Over Hawaii

GoPack.com — Powerful Sixth Inning Pushes Pack Past Mountaineers

GoPack.com — Gymnastics Completes Perfect ACC Campaign, Posts Season-High Road Score at Pitt

GoPack.com — NC State’s Comeback Bid Falls Short at Duke

Technician — Victory in paradise: NC State baseball clinches series win over Hawaii

Technician — NC State women’s basketball overpowered in 69-58 loss at Duke

Technician — Spencer earns 100th win, No. 17 NC State men’s tennis goes perfect in doubleheader

Technician — NC State softball notches 11th-straight win, beats App State 6-2

Technician — NC State men’s swimming and diving wins third straight ACC title, women’s squad places third

Technician — No. 5 NC State women’s tennis upset 4-2 by Oklahoma in third straight loss

Technician — No. 13 NC State baseball suffers eighth-inning meltdown, falls to Hawaii 7-5

Technician — NC State track and field takes home seven All-ACC honors at ACC Indoor Championships

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