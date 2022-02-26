 The various news and NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Don't count out NC State 'overachiever' OT Ikem Ekwonu at No. 1

The Wolfpack Central — NC State set to celebrate Senior Day

The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

The Wolfpack Central — NC State DE Ibrahim Kante to transfer

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts before UNC game

The Wolfpack Central — Wesley Tubbs overcomes injury, sees recruitment take off

Raleigh News & Observer —Are UNC basketball fans going to take over PNC when NC State hosts the Tar Heels?

Raleigh News & Observer —Raised by UNC basketball fans, Caleb Love looks to make own memories with Tar Heels

Fayetteville Observer — UNC big man Armando Bacot rebounding at historic rate as opponents gang up

GoPack.com — #3 NC State Set for Regular-Season Finale at #23 Virginia Tech

GoPack.com — Tuohy Takes 5000m Crown on Day 2 of ACCs

GoPack.com — Wolfpack Sets Bars School Record at Pink Meet

GoPack.com — #Pack9 Opens Quinnipiac Series With 10-4 Win

Technician — White goes off again, NC State baseball tops Quinnipiac 10-4 in series opener

Technician — Pack gymnastics falls narrowly, posts school-record 49.450 on bars

Tweets of the day

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