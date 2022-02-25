 The various news and NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts before UNC game

The Wolfpack Central — Wesley Tubbs overcomes injury, sees recruitment take off

The Wolfpack Central — Spring offensive line preview

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren extended through 2026

The Wolfpack Central — Spring quarterback preview

Raleigh News & Observer —NC State football coaches get new contracts. Dave Doeren receives raise, extension

Raleigh News & Observer —Are UNC basketball fans going to take over PNC when NC State hosts the Tar Heels?

Fayetteville Observer — After strong 2021 season, NC State extends football coach Dave Doeren

GoPack.com — NC State Reaches New Agreement with Doeren

GoPack.com — Wolfpack Takes Down Three School Record on Opening Day of ACCs

GoPack.com — #Pack9 Rounds Out Eight-Game Home Stand This Weekend With Quinnipiac Series

GoPack.com — Pack Ready for Two-Meet Weekend

Technician — NC State extends Dave Doeren through 2026, all assistants get new deals

Technician — No. 16 Pack men’s tennis sweeps doubleheader, improves to 9-2

Tweets of the day

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