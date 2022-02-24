 The various news and NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Slow start, turnovers doom NC State

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after Boston College loss

The Wolfpack Central — Video: NCSU wing Terquavion Smith after Boston College loss

The Wolfpack Central — Box score: Boston College 69, NC State 61

The Wolfpack Central — Sophomore Zamareya Jones dazzles observers

The Wolfpack Central — An up-and-comer in N.C. in 2025

Raleigh News & Observer —NC State basketball drops fourth home game in a row, falls to 4-13 in ACC with BC loss

GoPack.com — #Pack9 Extends Win Streak To Five With 19-3 Victory Over Longwood

GoPack.com — Pack Falls To Boston College

GoPack.com — Wolfpack Travels to Blacksburg for ACC Indoor Championships

GoPack.com — Three from NC State Athletics Awarded with ACC Postgraduate Scholarships

GoPack.com — #16 Men’s Tennis Set for Three-Match Weekend

Technician — Turnover issues doom Pack men’s basketball, NC State falls to Boston College

Technician — Women’s basketball takeaways: Jakia Brown-Turner on fire in last month

Technician — Wrestling Takeaways: No. 4 NC State wrestling sends off special group of seniors

Technician — NC State baseball continues unbeaten start, smashes Longwood 19-3

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