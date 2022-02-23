 TheWolfpackCentral - Wolfpack newsstand — Feb. 23
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Wolfpack newsstand — Feb. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore Blanca Thomas strongly considering NC State

The Wolfpack Central — Sophomore guard Austin Swartz back healthy again

The Wolfpack Central — Scouting Boston College

GoPack.com — Pack Returns to Action Wednesday with Visit from Boston College

GoPack.com — #Pack9 Cruises Past High Point, 18-3

GoPack.com — Softball Ties Best Start to Season in Program History

GoPack.com — Wolfpack Women’s Tennis Sweeps ACC Weekly Awards

Technician — NC State softball beats UNCG, improves to 10-1

Technician — Men’s golf takes seventh place against strong field in Florida

Technician — Wolfpack baseball pummels High Point Panthers, 18-3

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