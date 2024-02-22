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Wolfpack newsstand — Feb. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Sophomore QB Faizon Brandon fresh off dominant season

The Wolfpack Central — Andrew Harris has emerged as play-making force

The Wolfpack Central — Aiden Harris has memorable sophomore year

The Wolfpack Central — NC State's D.J. Horne's heroics almost pull out win

Raleigh News & Observer —ACC Now: It’s conference championship time

Charlotte Observer — ‘Torched’ by Syracuse’s Chris Bell, Wolfpack could focus on another 3-point threat

Fayetteville Observer — ACC baseball power rankings after Week 1: Where every team ranks

GoPack.com — #6 NC State Visits UNC for Thursday Night Primetime Matchup

GoPack.com — Wes Moore Named to Late Season Watch List for 2024 Naismith Coach of the Year

GoPack.com — #13 Wolfpack Opens Weekend Series at Hawaii on Friday

GoPack.com — Another American Record Falls; Wolfpack Secures Two ACC Titles on Second Night of Championships

GoPack.com — Pack Set to Host The Wolfpack Classic

Technician — NC State athletics’ week in review: Feb. 12 - Feb. 20

Technician — Leftwich’s changes in culture bring NC State softball to new heights

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