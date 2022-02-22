 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior 4-star Daemon Fagan has NC State in top 8

The Wolfpack Central — Time off could aid NC State hoops

The Wolfpack Central — Look back at Ikem Ekwonu in high school

The Wolfpack Central — Scouting video: Is freshman Amore Connelly next in line?

Raleigh News & Observer —NC State baseball intent on moving past NCAA decision, sweeps its way into new season

GoPack.com — #Pack9 Set To Host High Point, Longwood In Pair of Midweek Games

GoPack.com — NC State Softball Welcomes UNCG on Tuesday

GoPack.com — White Named ACC, National Player Of The Week

GoPack.com — Terquavion Smith Named ACC Freshman of the Week

GoPack.com — NC State Ascends to No. 3 in WBB AP Poll

Technician — Ikem Ekwonu headlines NC State football players in 2022 NFL draft

Technician — Pack track and field awaiting starting gun for ACC Championships

Technician — Baseball opening series takeaways: White leads charge for young Pack bats

Technician — Men’s basketball takeaways: Terquavion Smith earning national attention

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