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Wolfpack newsstand — Feb. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State's D.J. Horne's heroics almost pull out win

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts' frustrated by first-half defense

The Wolfpack Central — Video: Syracuse coach Adrian Autry pleased by team's poise

The Wolfpack Central — Local sophomore Noah Clark eager to check out NC State

Raleigh News & Observer — Photos: N.C. State falls to Syracuse 87-83

Charlotte Observer — NC State’s NCAA Tournament chances take a hit with homecourt loss to Syracuse

Charlotte Observer — N.C. State rallies, falls short in loss to Syracuse, 87-83. 3 takeaways from the game

Charlotte Observer — Boys’ basketball rewind: Providence Day upsets Cannon, heads to NCISAA state final

GoPack.com — #6 NC State Visits UNC for Thursday Night Primetime Matchup

GoPack.com — Wolfpack Breaks American Record; Brings Home Four Medals on Day One of ACC Championships

GoPack.com — Pack Falls to Syracuse in Final Minutes

GoPack.com — Madison Hayes Honored as a USBWA National Player of the Week

GoPack.com — Wolfpack Football Returns Entire Staff for 2024

Technician — No. 5 NC State women’s tennis alive and well after successful ITA run

Technician — COLUMN: No matter how season ends, Keatts should be around for at least one more year

Technician — NC State women’s basketball preps for rivalry week against UNC and Duke

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