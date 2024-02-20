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Wolfpack newsstand — Feb. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Sophomore Trashawn Ruffin thrilled by NC State offer

The Wolfpack Central — NC State learning how important each possession is

The Wolfpack Central — Friedman's Takeaways: Next Level Greats 7-on-7

The Juice on the Case Podcast — Podcast: Syracuse has a Q1 chance against NC State

Charlotte Observer — NC State basketball gets another shot at Syracuse at home after big ACC win at Clemson

Charlotte Observer — Who are the ‘Elite 8’ finalists for Mr., Ms. Basketball in North Carolina?

Fayetteville Observer — March Madness, NCAA Tournament projections for NC State basketball

GoPack.com — Pack Welcomes Syracuse to PNC Arena Tuesday Night

GoPack.com — NC State Sweeps Gymnastics Weekly Awards

GoPack.com — Wolfpack Gets Set to Compete in 2024 ACC Swim & Dive Championships

Technician — NC State men’s basketball’s preps for matchups against Syracuse and Boston College

Technician — NC State women’s golf places 12th in Spartan Sun Coast Invitational

Technician — COLUMN: NC State Men’s basketball gets Horne-y

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