 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
News More News
{{ timeAgo('2022-02-20 07:36:53 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Feb. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headline

Greensboro News-Record — NCHSAA releases basketball playoff pairings

GoPack.com — A Special Look: #4 @PackWrestle vs. #7 Virginia Tech

GoPack.com — Softball Dominates Day Two of Wolfpack Classic

GoPack.com — #Pack9 Holds Off Late Rally, Clinches Series With 6-4 Win Over Evansville

GoPack.com — #4 NC State Hosts Syracuse Sunday for Senior Day

GoPack.com — Pack Men Claim 2022 League Crown, Women Place Second at ACC Championship

Technician — Pack men’s swimming and diving reclaim ACC title, women come in second to No. 1 Virginia

Technician — Wolfpack baseball holds on in 6-4 win, White continues hot start

Technician — Pack softball dominates doubleheader, improves to 8-1

Technician — Pack rifle posts 4668 at NCAA Qualifiers

Technician — Pack gymnastics posts second-highest team score of the season, falls to UNC

Technician — Pack track & field wraps up indoor regular season with four podium finishes

Tweets of the day

Video of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}