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Wolfpack newsstand — Feb. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Sophomore PG Chaise Smith carving out own reputation

The Wolfpack Central — Canadian Antoine Deslauriers has adjusted to U.S. quickly

The Wolfpack Central — Junior WR Je'Rel Bolder has been long-time NC State priority

Charlotte Observer — NC State women’s basketball holds off rival UNC, 63-59, in battle of ranked teams

Fayetteville Observer — NC State's Saniya Rivers, Mimi Collins, Wes Moore talk win over UNC

Fayetteville Observer — NC State women's basketball wins Top-25 battle over UNC

GoPack.com — Wolfpack Hosts UNCW in Final Home Meet of the Season

GoPack.com — Wolfpack Travels to Clemson for First-Ever Meet Against Tigers

GoPack.com — NC State Ranked No. 18 in NCBWA’s Preseason Top 25

GoPack.com — #5 Pack Guts Out 63-59 Win in Home Battle with #24 UNC

Technician — No. 5 NC State women’s basketball grinds out 63-59 win over No. 24 UNC-Chapel Hill

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