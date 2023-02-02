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Wolfpack newsstand — Feb. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Hot-shooting NC State crushes Florida State

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts has everything go right

The Wolfpack Central — Box score: NC State 94, Florida State 66

The Wolfpack Central — Florida State overwhelmed against NC State

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren talks recruiting

The Wolfpack Central — Junior OL Kai Greer adding offers weekly

The Wolfpack Central — Letter of intent No. 18: Safety Bishop Fitzgerald

The Wolfpack Central — Junior OL Marcus Mascoll interested in seeing NC State

Raleigh News & Observer —NC State rides big first-half lead to 94-66 basketball victory over Seminoles

Raleigh News & Observer —Photos: NC State vs FSU in college basketball action

Raleigh News & Observer —Second ex-athlete sues NC State saying officials ignored sexual abuse by trainer

GoPack.com — Seven From Women’s Soccer Recognized on All-ACC Academic Team

GoPack.com — #15 Wolfpack Travels to Georgia Tech Thursday Night

GoPack.com — Pack Rolls to 28-Point Win over Florida State

GoPack.com — Pack Adds JuCo All-American Safety

Technician — Smith’s 32 points fuel NC State men’s basketball’s 28-point win over Florida State

Technician — NC State Athletics’ top plays of January 2023

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