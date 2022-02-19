 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
News More News
{{ timeAgo('2022-02-19 08:40:31 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Feb. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State baseball reloads for 2022 season

The Wolfpack Central — Freshman quarterback Aaron McLaughlin transferring

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NFL Draft: Top 10 OL heading into the NFL Combine

Raleigh News & Observer —NC State basketball celebrates its seniors: Kayla Jones, Kai Crutchfield leave legacy

Fayetteville Observer — NC State redshirt freshman QB Aaron McLaughlin enters transfer portal

GoPack.com — NC State Dominates Friday Finals with Five ACC Championship Titles

GoPack.com — #4 @PackWrestle Wins 6 of Final 7 Matches in 25-12 Win over #22 UNC

GoPack.com — #Pack9 Secures Opening Day Win Over Evansville, 24-6

GoPack.com — NC State Opens Play at Wolfpack Classic with Two Wins

GoPack.com — Gymnastics Set for EAGL Showdown in Reynolds

Technician — No. 4 NC State wrestling tops No. 22 UNC, wins ACC dual title

Technician — NC State baseball dominates Opening Day matchup against Evansville 24-6

Technician — Wolfpack softball sweeps doubleheader in first home series

Tweets of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}