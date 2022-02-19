Wolfpack newsstand — Feb. 19

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Cb3lzIGFuZCBHaXJscyBDZW50cmFsIENhcm9saW5hIDNBIEFsbCBU
b3VybmFtZW50IFRlYW0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3N3VTUyUlln
UkMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9zd1U1MlJZZ1JDPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IE5vcnRod29vZCBBdGhsZXRpY3MgKEBDaGFyZ2VyQXRobGV0ZXMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhcmdlckF0aGxldGVzL3N0YXR1
cy8xNDk0ODgxODAxNzIyMDE5ODQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZl
YnJ1YXJ5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXZlLXN0YXIgc29waG9tb3JlIGNlbnRlciBCbGFuY2EgVGhvbWFz
LCB3aG8gaGFzIGFuIE5DIFN0YXRlIG9mZmVyOiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vMDllTXNJTlNXciI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzA5ZU1zSU5TV3I8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz
L3N0YXR1cy8xNDk0ODU1MzA5Mjg1ODEwMTgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NYXJ5bGFuZCwgVGVubmVzc2VlIGFuZCBob3N0IG9mIGNvbGxlZ2Vz
IGF0IHRoaXMgZ2FtZS4gU3VwZXIgc29waCBjZW50ZXIg4oGmPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lbGxhX2hvYmJzMjAyND9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AZWxsYV9ob2JiczIwMjQ8L2E+4oGpIGNvbXBsZXRlcyB0
aGUgMy1wb2ludCBwbGF5IHRvIHRpZSBpdCA2MC02MC4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzNXMkd0YUJxaksiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zVzJHdGFC
cWpLPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3Rh
dGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0
ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTQ5NDc4NTE3NjA0MzQwNTMxNz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DbGFzc2ljIE9wZW5pbmcgRGF5IGZpdHMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9EZnBlcE9zUG4wIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRGZwZXBPc1Bu
MDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAjUGFjazkg4pq+77iPIChATkNTdGF0ZUJhc2Vi
YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVCYXNl
YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5NDc2MjE4MjgyMjY2NjI0MT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PZmZpY2lhbGx5IGNvbW1pdHRlZCEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvZ29wYWNrP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jZ29wYWNrPC9hPvCfkLogPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaHRpbWJlY2s/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENvYWNodGltYmVjazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3Rh
dGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGVu
cnlfVHJldmF0aGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIZW5yeV9UcmV2
YXRoYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zv
b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja19SZWNydWl0aW5n
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrX1JlY3J1aXRpbmc8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUhTQmx1ZURldmlsc0ZCP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNSFNCbHVlRGV2aWxzRkI8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zNFhRa1JCeGUyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
MzRYUWtSQnhlMjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBFdGhhbiBSaG9kZXMgKEBFdGhh
blNSaG9kZXMxMikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FdGhh
blNSaG9kZXMxMi9zdGF0dXMvMTQ5NDc1NjQ2Njc4MzQwODEzMj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTWlhbWkgY2xhc3Mgb2YgMjAyNCBjb21taXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EcmFrZVB1cnZpczE/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QERyYWtlUHVydmlzMTwvYT4gIGZyb20gUmFuZGxlbWFu
IChOLkMuKSBIaWdoIGlzIG5vdyB2ZXJiYWxseSBjb21taXR0ZWQgdG8gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlQmFzZWJhbGw/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5DU3RhdGVCYXNlYmFsbDwvYT46PGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBNTGZuZWRnd0ciPmh0dHBzOi8vdC5jby8wTUxm
bmVkZ3dHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5D
U3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNT
dGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTQ5NDcyMjc0OTgzNDcwNjk1Mz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QbGVhc2UgdGFrZSBhIG1vbWVudCB0byByZWFkIHRoaXMgdHJpYnV0
ZSBieSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhdmlkR2xlbm5T
aG93P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEYXZpZEdsZW5uU2hvdzwvYT4s
IGNlbGVicmF0aW5nIHRoZSBiZXN0IGluIHRoZSBidXNpbmVzczogb3VyIHZl
cnkgb3duIEJyaWNrIE9ldHRpbmdlci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L3dJQWE5TXpTd1oiPmh0dHBzOi8vdC5jby93SUFhOU16U3daPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEFDQ1Nwb3J0cy5jb20gKEBBQ0NTcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUNDU3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNDk0NDM1NzQx
Nzk5MTc4MjQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE3LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=