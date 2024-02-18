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Wolfpack newsstand — Feb. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State's D.J. Horne erupts to lead Pack past Clemson

The Wolfpack Central — Scouting Clemson

The Wolfpack Central — The Run Down

Charlotte Observer — D.J. Horne lifts NC State basketball past Clemson. 3 takeaways from Pack’s big road win

Charlotte Observer — For NC State basketball’s Horne, Middlebrooks, beating Clemson was the stuff of dreams

Fayetteville Observer — Video: NC State basketball Coach Kevin Keatts after win at Clemson

GoPack.com — Last Second Bucket Pushes Pack Past Tigers

GoPack.com — Gymnastics Claims ACC Regular Season Crown in 197.575-196.000 Win Over Clemson

GoPack.com — Wolfpack Heads to Duke for Sunday Matinee

GoPack.com — Pack Earns the Sweep, Wyman Has Career Outing in Program’s 600th Win

GoPack.com — Wrestling Tallies Top-10 Win Over Cornell

Technician — NC State sweeps second consecutive doubleheader highlighted by outstanding pitching

Technician — DJ Horne helps guide NC State men’s basketball over Clemson in thriller

Technician — NC State baseball suffers fifth-inning collapse in 9-6 loss to VCU

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