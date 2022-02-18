 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NFL Draft: Top 10 OL heading into the NFL Combine

The Wolfpack Central — NC State's offense explodes in win over Wake Forest

The Wolfpack Central — L.J. Thomas keeping busy, excited about future at NC State

The Wolfpack Central — Sophomore Isaiah Evans starting to blow up

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Isaiah Moore and Grant Gibson on NC State football hype, friendship

Charlotte Observer — Rapper J. Cole helped rescue Caleb Martin’s NBA career in Miami after Hornets cut him

Fayetteville Observer — No. 1 quarterback Jadyn Davis recruit visits UNC football, Mack Brown

Fayetteville Observer — Why Seventy-First’s DeAndre Nance isn’t a typical freshman

Fayetteville Observer — Dwayne Allen & Earl Harvey among Fayetteville Hall of Fame inductees

GoPack.com — #4 NC State Cruises by Wake Forest, 92-61

GoPack.com — PACKed Weekend for @PackWrestle Inside Reynolds Coliseum

GoPack.com — #Pack9 Set To Open 2022 Season Friday Against Evansville

GoPack.com — #22 Men’s Tennis Downs #23 Heels, 4-3

GoPack.com — NC State Hosts Wolfpack Classic

Technician — Pack men’s tennis take down No. 23 Tar Heels in a tense 4-3 battle

Technician — Pack women’s basketball blows out Wake Forest behind 37-point third quarter

Tweets of the day

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