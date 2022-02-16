 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior sack-master Jaybron Harvey collecting offers

The Wolfpack Central — Huge first half sparks NC State to victory

The Wolfpack Central — Box score: NC State 76, Georgia Tech 61

The Wolfpack Central — Six NC State recruiting targets ranked in update Rivals250

Raleigh News & Observer —Q&A with ESPN NFL Draft expert: Breaking down Ikem Ekwonu, Sam Howell, ACC prospects

Raleigh News & Observer —NC State basketball snaps six-game ACC losing streak with 76-61 win at Georgia Tech

GoPack.com — Sam Highfill Featured On Golden Spikes Award Preseason Watch List

GoPack.com — NC State Kicks Off ACC Championships with Gold, Silver, Meet Record

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 91 - Senior Weekend with UNC & VT Preview

GoPack.com — Pack Cruises Past Georgia Tech, 76-61

GoPack.com — Isaac Trumble Named co-ACC Wrestler of the Week

Technician — Matt Willadsen excited for baseball season after offseason development

Technician — NC State baseball enters season with high expectations, but has much to replace

Technician — NC State baseball gears up for 2022 season featuring challenging ACC schedule

Technician — Brittany Jackson carrying tradition of great Wolfpack softball center fielders

Technician — Wolfpack softball looks to step up performance in 2022

Technician — Pack softball’s Logan Morris healthy, primed to shatter records

Technician — Sam Highfill poised to step up, fill leadership role in 2022

Technician — NC State men’s basketball snaps six-game losing streak, tops Georgia Tech

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