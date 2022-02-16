Wolfpack newsstand — Feb. 16

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
The Wolfpack Central — Junior sack-master Jaybron Harvey collecting offers
The Wolfpack Central — Huge first half sparks NC State to victory
The Wolfpack Central — Box score: NC State 76, Georgia Tech 61
The Wolfpack Central — Six NC State recruiting targets ranked in update Rivals250
Raleigh News & Observer —Q&A with ESPN NFL Draft expert: Breaking down Ikem Ekwonu, Sam Howell, ACC prospects
Raleigh News & Observer —NC State basketball snaps six-game ACC losing streak with 76-61 win at Georgia Tech
GoPack.com — Sam Highfill Featured On Golden Spikes Award Preseason Watch List
GoPack.com — NC State Kicks Off ACC Championships with Gold, Silver, Meet Record
GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 91 - Senior Weekend with UNC & VT Preview
GoPack.com — Pack Cruises Past Georgia Tech, 76-61
GoPack.com — Isaac Trumble Named co-ACC Wrestler of the Week
Technician — Matt Willadsen excited for baseball season after offseason development
Technician — NC State baseball enters season with high expectations, but has much to replace
Technician — NC State baseball gears up for 2022 season featuring challenging ACC schedule
Technician — Brittany Jackson carrying tradition of great Wolfpack softball center fielders
Technician — Wolfpack softball looks to step up performance in 2022
Technician — Pack softball’s Logan Morris healthy, primed to shatter records
Technician — Sam Highfill poised to step up, fill leadership role in 2022
Technician — NC State men’s basketball snaps six-game losing streak, tops Georgia Tech
Tweets of the day
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