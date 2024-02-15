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Wolfpack newsstand — Feb. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Sophomore DE Kamdon Gillespie building his resume

The Wolfpack Central — Sophomore Brody Keefe has smooth adjustment to new school

The Wolfpack Central — Safety Maliki Wright intrigued by NC State offer

The Wolfpack Central — Junior RB Kentrell Rinehart discusses favorites

Raleigh News & Observer —ACC Now: The battle for respect begins

Charlotte Observer — NC State baseball coach Elliott Avent closing in on 1,000 wins with the Wolfpack

Winston-Salem Journal — Future ACC basketball tournaments will exclude teams after league expands to 18 schools

GoPack.com — #6 Pack Stays on Road for Thursday Ranked Matchup Against #16 ND

GoPack.com — #13 NC State Opens 2024 Season Against VCU

Technician — COLUMN: Terquavion Smith is the answer for the Philadelphia 76ers

Technician — Previewing NC State women’s basketball’s showdowns with Notre Dame and Georgia Tech

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