 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State, Georgia Tech both struggling for wins

The Wolfpack Central — Scouting videos: Freshman Eli Ellis determined to succeed

The Wolfpack Central — Point guard Eli Ellis isn't the typical freshman

The Wolfpack Central — NC State not feeling sorry for themselves

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts staying positive

The Wolfpack Central — Junior post player Mike Nwoko creating buzz

GoPack.com — NC State Travels to Georgia Tech for Tuesday Night Tilt

GoPack.com — NC State Geared for Action at 2022 ACC Championships

GoPack.com — Debbie Antonelli Named to Women’s Basketball Hall of Fame 2022 Class

Technician — COLUMN: Kevin Keatts, Pack men’s basketball entering most important stretch of season

Tweets of the day

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