 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior post player Mike Nwoko creating buzz

The Wolfpack Central — NC State has big second half at Duke

The Wolfpack Central — BJ. Hill, Germaine Pratt from preps to Super Bowl participants

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball relies on depth, balance to pull away from Duke, 77-62

Raleigh News & Observer —NC State guard Raina Perez on playing from behind, finding her shot

GoPack.com — NC State Falls in Pitcher’s Duel

GoPack.com — #6 Pack Ends Historic ITA Indoors Run in Semifinals

GoPack.com — Wolfpack Earns Season-High 196.725 at LIU

GoPack.com — #5 Wolfpack’s Fourth Quarter Surge Secures 77-62 Win at Duke

Technician — First-inning errors cost Pack softball in pitchers’ duel

Technician — Jakia Brown-Turner’s career day leads Pack women’s basketball to win over Duke

Technician — NC State gymnastics rebounds with road win over LIU

Technician — Pack women’s tennis falls 4-1 to UNC in ITA National Team Indoor Championships semifinal

Technician — NC State swim & dive gears up for high-stakes conference meet in Atlanta

Tweets of the day

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