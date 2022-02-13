 The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Pittsburgh holds off NC State 71-69

The Wolfpack Central — Box score: Pitt 71, NC State 69

Raleigh News & Observer —Super Bowl will feature former NC State players who were part of impressive 2014 class

Raleigh News & Observer —NC State basketball falls in down-to-the-wire game at Pitt. Wolfpack now 3-12 in ACC

Greensboro News-Record — Russell Wilson receives 2022 Bart Starr Award

GoPack.com — #5 NC State Makes Short Trip to Duke Sunday Afternoon

GoPack.com — Pitt Edges Pack, 71-69

GoPack.com — #6 NC State Beats #3 Georgia to Reach ITA Indoor Semis

GoPack.com — Wolfpack Grinds Out Two Wins to Remain Undefeated

Technician — NC State rifle falls to Akron by 30 points

Technician — Pack track and field breaks records in triple meet weekend

Technician — Wolfpack softball continues winning streak on second day of River City Leadoff

Technician — Pack women’s tennis continues undefeated start, improves to 10-0 with win over No. 3 Georgia

Technician — NC State men’s tennis dominates in near flawless doubleheader

Technician — NC State men’s basketball’s losing streak continues with tough loss at Pitt

Tweets of the day

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