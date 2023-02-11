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Wolfpack newsstand — Feb. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Scouting Boston College

GoPack.com — Wolfpack Opens Action on the First Day of the Tiger Paw and Valentine Invitationals

GoPack.com — Gymnastics Fires 194.775 at EAGL Quad Meet

GoPack.com — No. 6 NC State takes down No. 17 Pittsburgh, 23-6

GoPack.com — Pack Falls on Day One Of Candrea Classic

Technician — NC State wrestling defends Reynolds, hands Pitt first ACC loss in top-20 matchup

Technician — NC State gymnastics stumbles to season-low score in quad-meet

Technician — NC State softball begins the season with two losses at the Candrea Classic

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