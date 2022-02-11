 The various news and Tweets on NC State athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Diamond Johnson’s 22 points helps NC State over BC

The Wolfpack Central — Scouting video: Sophomore WR Jordan Shipp shows off his hands

The Wolfpack Central — NC State commit Robert Dillingham moves into top 10

The Wolfpack Central — Scouting video: Sophomore guard Bishop Boswell erupts

Raleigh News & Observer — Super Bowl will feature former NC State players who were part of impressive 2014 class

Raleigh News & Observer —Snubbed again, NC State great Torry Holt worthy of Pro Football Hall of Fame induction

Fayetteville Observer — Can NC State basketball add this four-star recruit to their 2022 class?

GoPack.com — #6 NC State Ready for Action at ITA National Team Indoors

GoPack.com — Softball Begins 2022 Season in Florida

GoPack.com — #5 NC State Wins Overtime Thriller with Boston College, 85-78

GoPack.com — Bengals Raised by Wolves

Technician — Johnson’s 22 points elevate Pack women’s basketball over Boston College in OT

Tweets of the day

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