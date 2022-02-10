 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Wake Forest dominates last 5 minutes in win over NC State

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after Wake Forest loss

The Wolfpack Central — Video: WFU coach Steve Forbes, Daivien Williamson after NCSU win

The Wolfpack Central — Video: NC State's Jaylon Gibson, Dereon Seabron after WFU loss

The Wolfpack Central — Sophomore Bishop Boswell has monster performance

Raleigh News & Observer —Steve Forbes’ quick-fix approach already has Wake Forest basketball back on track

Raleigh News & Observer —Ahead of new season, Elliott Avent says NC State baseball isn’t discussing 2021 finish

Raleigh News & Observer —Seabron scores 17 in second half as NC State basketball falls to Wake Forest, 69-51

Charlotte Observer — Wednesday’s Girls Rewind: Charlotte Catholic, Blanca Thomas, roll past Garinger

Greensboro News-Record — N.C. Scholastic Classic is Friday at Fieldhouse

Fayetteville Observer — What do the state's top 2023 football recruits think about NC State?

Winston-Salem Journal — PHOTOS: Wake Forest 69-51 over N.C. State in men's basketball

Winston-Salem Journal — Deacs wear 20-win label after repelling Wolfpack

GoPack.com — #4 @PackWrestle Travels to Pitt

GoPack.com — #5 NC State Travels to Boston College for Thursday Night Matchup

GoPack.com — Wake Forest Pulls Away to Defeat Pack

GoPack.com — Eight #Pack9 Games Slated For National Broadcasts

Technician — History repeats itself for Pack men’s basketball in rough loss to Wake Forest

Technician — COLUMN: No. 6 Wolfpack women’s tennis poised to win it all

Technician — Recruiting roundup: Robert Dillingham making waves

Tweets of the day

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