Wolfpack newsstand — Feb. 10

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
NzVJMU90SzF3eCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzc1STFPdEsxd3g8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNDkxNTkwMDYyNjE3ODk5MDEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkZlYnJ1YXJ5IDEwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXJlIGlzIHZpZGVvIG9mIHRoZSBkb2dzIHBlcmZvcm1hbmNlIGF0
IGhhbGZ0aW1lIG9mIFdha2UgRm9yZXN0IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUGFja01lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AUGFja01lbnNCYmFsbDwvYT4uIFRoZSBjb21wYW55IHRoYXQgdXN1YWxs
eSBkb2VzIGl0IGlzIE1hcnlsYW5kLWJhc2VkLjxicj48YnI+8J+Tve+4jzog
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzgzUnhYTHF5eGEiPmh0dHBzOi8vdC5j
by84M1J4WExxeXhhPC9hPiAocGFydCBJKTxicj7wn5O977iPOiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vaEt4WEVmc01pViI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2hLeFhF
ZnNNaVY8L2E+IChwYXJ0IElJKTxicj7wn5O977iPOiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vTmtBZXVxbGh5MiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL05rQWV1cWxoeTI8
L2E+IChwYXJ0IElJSSk8L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwg
KEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE0OTE1ODQ0NzYyNjIwNTU5NDM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NYWRlIGFuIGFwcGVhcmFuY2UgYXQgdG9uaWdodOKAmXMgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrTWVuc0JiYWxsP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrTWVuc0JiYWxsPC9hPiBnYW1lIGFzIFRlYW0g
b2YgdGhlIEdhbWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9Hb1BhY2s/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNHb1BhY2s8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sTWRTdHpYQlRh
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbE1kU3R6WEJUYTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAj
UGFjazkg4pq+77iPIChATkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVCYXNlYmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5MTU3
NjI5Mzk0NjcwNzk3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAx
MCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TZWFicm9uIGZvcmNlcyB0aGUgdHVybm92ZXIgYW5kIGlzIHJld2Fy
ZGVkIHdpdGggYW4gZWFzeSBkdW5rIPCfkLo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUNDTUJCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUNDTUJCPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUGFja01lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AUGFja01lbnNCYmFsbDwvYT4gPGJyPjxicj7wn5O6OiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FjY25ldHdvcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGFjY25ldHdvcms8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9R
QmZmRlVQOUkyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUUJmZkZVUDlJMjwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBBQ0MgTWVuJiMzOTtzIEJhc2tldGJhbGwgKEBhY2NtYmIpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWNjbWJiL3N0YXR1cy8xNDkx
NTcyNTc3MDM0MjQ4MTk1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5
IDEwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QYXN0IOKBpjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFj
a01lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja01lbnNCYmFs
bDwvYT4gcGxheWVyc+KBqSBhdCB0aGUgZ2FtZSB0b25pZ2h0OiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vU2ZCTXVmOXpqdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Nm
Qk11Zjl6anQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChA
TkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O
Q1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNDkxNTY0NzY5NDQ2NDA0MTAwP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDEwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Videos of the day