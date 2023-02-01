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Wolfpack newsstand — Feb. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Florida State

The Wolfpack Central — Freshman CB Samari Matthews on the map

The Wolfpack Central — Sophomore Gus Ritchey gets well-earned NC State offer

The Wolfpack Central — NC State's 2023 football schedule announced

GoPack.com — Katelyn Tuohy doubles up on awards after record-breaking weekend

GoPack.com — Pack Hosts Florida State Wednesday at PNC Arena

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GoPack.com — MacCausland, Stokowski Pick up ACC Swimmer of the Week Honors

Technician — NC State swim and dive wraps up successful 2023 season, hungry for postseason hardware

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