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Wolfpack newsstand — Dec. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Wake Forest soph WR Wesley Grimes transfers to NC State

The Wolfpack Central — Juco safety Brylan Lanier excited to see NC State

The Wolfpack Central — Elijah Groves felt the love in how he'll get used at NC State

The Wolfpack Central — Transfer hot board, 2.0

The Wolfpack Central — Juco cornerback Tyrane Stewart set to see NC State

The Wolfpack Central — Juco DB Isaiah Cosby focusing on three schools

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 13 in the NFL

Charlotte Observer — Four Providence Day football players honored during special awards ceremony Friday

Charlotte Observer — NCHSAA State Championship Update: Hickory rallies past Seventy First, wins 3A title

Charlotte Observer — NC State football’s Payton Wilson wins national award for best defensive player

Greensboro News-Record — Florida State's Jordan Travis, N.C. State's Payton Wilson lead All-ACC football teams

Greensboro News-Record — Adelaide Jernigan shows more than tells for Bishop McGuinness girls basketball

Fayetteville Observer — Seventy-First football comes heartbreakingly close to state title

GoPack.com — #3 Pack Wraps Up Home Non-Conference Slate Sunday Against Liberty

GoPack.com — Payton Wilson Wins Bednarik Award, Named First Team All-American

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