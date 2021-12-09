Wolfpack newsstand — Dec. 9

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday morning.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZXTigJlzIGdvb29vb29vIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9R
dkUzUU5YSmdSIj5odHRwczovL3QuY28vUXZFM1FOWEpnUjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBsb3JpZSBsZWFyeSAoQExlYXJ5TG9yaWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTGVhcnlMb3JpZS9zdGF0dXMvMTQ2ODcxMDc3MDQ1
NjMzNDMzNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA4LCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXJlIGFyZSB0aGUgY2hhbm5lbHMgeW91IGNhbiB3YXRjaCB0aGUg
TkNIU0FBIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIENoYW1waW9uc2hpcHMgb24hISA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZ3BFbmcxdE1XRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L2dwRW5nMXRNV0Q8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGVhbmEgS2luZyAoQE5DUHJl
cHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNQcmVwcy9zdGF0
dXMvMTQ2ODc2Mjk0NjMyNzE2Njk4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5E
ZWNlbWJlciA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYW4gYW1hemluZyBob21lIHZpc2l0IHRvZGF5IHdpdGggPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2h0aW1iZWNrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBDb2FjaHRpbWJlY2s8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQ29hY2hHYXJyaXNvbk9MP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD
b2FjaEdhcnJpc29uT0w8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy93cG4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiN3cG48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8xZ20zSThpMDlw
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMWdtM0k4aTA5cDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBN
SiBNb3JyaXMgKEBtal9tb3JyaXM3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL21qX21vcnJpczcvc3RhdHVzLzE0Njg3NTU3MDA4Mzg5Nzc1Mzc/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgOSwgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+WpCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTTFUamlyVVVycyI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL00xVGppclVVcnM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGFu
bmVyIEluZ2xlIChAVGFubmVySW5nbGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vVGFubmVySW5nbGUvc3RhdHVzLzE0Njg3MTY1Nzg1MzU2MTI0
MTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgOCwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ja2VtIEVrd29udSBtYWtlcyBmaXJzdC10ZWFtIG9mZmVuc2l2ZSBs
aW5lOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9NQ1c0ak5Ba0JqIj5odHRwczov
L3QuY28vTUNXNGpOQWtCajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0Nl
bnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE0Njg2NTMxMjgyMjAzOTM0
ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgOCwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXJl4oCZcyBteSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2FjY25ldHdvcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFjY25ldHdvcms8
L2E+IGJyZWFrZG93biBvbiB3aHkgRGlhbW9uZCBKb2huc29uIGlzIGEgZGlm
ZmVyZW5jZSBtYWtlciBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QYWNrV29tZW5zQmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tX
b21lbnNCYmFsbDwvYT4g8J+UpSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvU2NvcmluZ1BHP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jU2NvcmluZ1BHPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQWxsM0xldmVscz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FsbDNMZXZlbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby82eWFod1Q2MHFuIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNnlhaHdU
NjBxbjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZWxseSBHcmFtbGljaCAoQGtlbGx5Z3Jh
bWxpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va2VsbHlncmFt
bGljaC9zdGF0dXMvMTQ2ODYxNzUzOTY2NDE2MjgyOT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=