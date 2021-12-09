 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday morning.
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Wolfpack newsstand — Dec. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Coach: NC State getting steal in Shawn Phillips

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 15

The Wolfpack Central — Scouting Bethune-Cookman

The Wolfpack Central — Scouting video: Rivals250 back Daylan Smothers shows out

The Wolfpack Central — Senior lineman Jacarrius Peak sets decision date

Fayetteville Observer — NC State already reloading for next year

Fayetteville Observer — Quarterback Devin Leary returning to NC State for fifth season

GoPack.com — Pack Returns to Reynolds Coliseum; Hosts Bethune-Cookman Thursday

Tweets of the day

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